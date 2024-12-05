В ЕС пожаловались на тяжелое последствие антироссийских санкций

В ЕП заявили о контроле Китая над авиацией из-за западных санкций против РФ

В результате антироссийских санкций Запад на рынке авиации сформировалась «недобросовестная конкуренция» в пользу Китая, утверждают члены Европейского парламента (ЕП) от Дании Кристель Шальдемосе и Стине Боссе. На тяжелое для Евросоюза (ЕС) последствий рестрикций в отношении России евродепутаты пожаловались Еврокомиссии (ЕК). Текст их письма изучила «Лента.ру».

«С началом войны на Украине китайские авиакомпании стремительно расширили свои маршруты в Европу, в то время как ряд европейских авиакомпаний были вынуждены приостановить свою деятельность в Китае. (...) Было предложено, чтобы ЕС рассмотрел возможность принятия таких мер, как введение штрафных санкций за полеты с использованием воздушного пространства России или ограничение доступа в воздушное пространство ЕС для авиакомпаний, которые используют воздушное пространство России», — утверждают авторы запроса.

Это несоответствие создает неравные условия для полетов, когда европейские авиакомпании вынуждены совершать длительные и дорогостоящие обходные маневры в обход российского воздушного пространства из-за российских контрсанкций, в то время как их китайские коллеги продолжают выполнять полеты без ограничений. Данные показывают, что китайские авиакомпании в настоящее время контролируют ошеломляющие 77 процента рынка на маршрутах между Европой и Азией, что значительно больше, чем 55 процентов в 2018 году Кристель Шальдемосе, Стине Боссе члены Европейского парламента ЕП от Дании

В связи с этим они спрашивают у ЕК о том, каким образом она оценивает эту ситуацию, и планирует ли она инициативы для «обеспечения честной конкуренции». При этом они подчеркивают необходимость исключения возможности расширения торгового конфликта с Китаем при реализации соответствующих мер.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС отказаться от политики антироссийских санкций. Сийярто подчеркивал, что Евросоюз должен взглянуть «правде в глаза» и признать, что рестрикции продолжают скверно сказываться на европейской экономике. Сийярто отметил, что уже поднимал вопрос о влиянии санкций на международную экономику в ходе встреч с руководством Всемирной торговой организации (ВТО).