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17:03, 29 ноября 2024Экономика

В Евросоюзе призвали снять санкции с России

Сийярто: ЕС пора взглянуть правде в глаза и отказаться от санкций в отношении РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Европейскому союзу пора отказаться от политики антироссийских санкций. С таким призывом выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства убежден, что Евросоюз должен взглянуть «правде в глаза» и признать, что рестрикции продолжают скверно сказываться на европейской экономике. Сийярто отметил, что уже поднимал вопрос о влиянии санкций на международную экономику в ходе встреч с руководством Всемирной торговой организации (ВТО).

Он подчеркнул, что Венгрия защищается от опасной политики европейских санкций, придерживаясь стратегии экономического нейтралитета. Последняя должна уберечь Будапешт от провалившихся мер Брюсселя.

Ранее член Европарламента Марцин Сипневский сравнил экономический ущерб для Евросоюза от западных санкций против России с последствиями выхода Великобритании из ЕС.

В свою очередь, Европарламент выступил за дальнейшее расширение антироссийских санкций и призвал к полному эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.

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