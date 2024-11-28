В ЕС сравнили ущерб от санкций против России с экономическими последствиями Brexit

В ЕП сравнили ущерб от санкций против РФ с экономическими последствиями Brexit

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский сравнил экономический ущерб для Евросоюза (ЕС) от западных санкций против России с последствиями Brexit — выхода Великобритании из ЕС. Об этом говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Для смягчения последствий Brexit был создан резерв корректировки Brexit. Санкции, введенные в отношении России и Белоруссии, а также смягчение некоторых требований к продукции из Украины, оказали аналогичное, хотя и еще более серьезное, воздействие на многие компании и регионы. Польские компании пострадали особенно сильно, поскольку это означало закрытие рынка, на котором они часто занимали выгодные позиции», — пишет член ЕП.

В связи с этим Сипневский спрашивает у ЕК о ее планах стимулировать европейскую экономику в свете описанных потерь.

«Проанализировала ли Комиссия влияние санкций на государства-члены и конкретные секторы или планирует это сделать? Проводился ли такой анализ для изучения последствий облегчения потока украинских товаров и услуг, или он уже проводится? Планируется ли создание фонда, аналогичного резерву для урегулирования ситуации с Brexit?» — спросил автор обращения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции, приводящие к завышенным ценам на энергоносители.

«Цены на энергоносители должны быть снижены во что бы то ни стало. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не упадут», — отмечал венгерский премьер, подчеркивая, что американские компании платят за газ в четыре раза меньше, чем европейские предприятия.