Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 5 декабря 2024Мир

Лавров назвал идеал кричащих о «российской угрозе» стран

Лавров: кричащие о «российской угрозе» мечтают о колючей проволоке и войсках США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Florion Goga / Reuters

Страны, кричащие о российской угрозе мечтают о колючей проволоке на границе и американских войсках на своей территории. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Обмотанные колючей проволокой границы, противотанковые рвы, топтание в очереди за право принять на своей территории иностранные войска, предпочтительно американские — вот идеал безопасности для тех, кто объявил себя прифронтовыми государствами в борьбе с "российской угрозой», — сказал министр на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Ранее Лавров заявил на заседании, что нынешний политический кризис рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

      Маленьким квартирам предрекли подорожание

      Раскрыт срок запуска прямых рейсов в еще одну страну Ближнего Востока

      Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

      В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

      Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

      В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

      Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

      Европа перенесла запуск ракеты Vega C

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше