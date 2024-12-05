Лавров назвал идеал кричащих о «российской угрозе» стран

Лавров: кричащие о «российской угрозе» мечтают о колючей проволоке и войсках США

Страны, кричащие о российской угрозе мечтают о колючей проволоке на границе и американских войсках на своей территории. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Обмотанные колючей проволокой границы, противотанковые рвы, топтание в очереди за право принять на своей территории иностранные войска, предпочтительно американские — вот идеал безопасности для тех, кто объявил себя прифронтовыми государствами в борьбе с "российской угрозой», — сказал министр на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Ранее Лавров заявил на заседании, что нынешний политический кризис рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену.