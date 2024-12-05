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14:13, 5 декабря 2024Мир

Лавров предупредил о переходе холодной войны в горячую фазу

Лавров: холодная война рискует перейти в горячую фазу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Florion Goga / Reuters

Холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену. Об этом, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон и его сторонники выкинули на свалку все договоренности в области контроля над вооружениями, заключенные в 80-е годы прошлого века. В их числе министр указал Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор по открытому небу.

«После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию», — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что нельзя допустить повторения в Азиатско-Тихоокеанском регионе трагедии других регионов, от Афганистана до Гаити, куда приходили США. «Дядя Сэм приходил, наламывал дров и потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой», — сказал Лавров.

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