Лавров призвал не допустить повторения в АТР трагедии из-за США

Лавров: нельзя допустить в АТР трагедии других регионов, куда приходили США

Нельзя допустить повторения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) трагедии других регионов, куда приходили США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Нельзя допустить повторения в Азиатско-Тихоокеанском регионе трагедии многих стран в самых разных регионах от Афганистана до Гаити, когда дядя Сэм приходил, наламывал дров и потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров прибыл на Мальту для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Визит стал первой поездкой главы МИД России в страну Евросоюза с начала конфликта на Украине.