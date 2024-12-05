Лавров прибыл на Мальту на совещание глав МИД ОБСЕ

Лавров прибыл на Мальту на ежегодное совещание глав МИД ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Нынешний визит стал первой поездкой главы ведомства в страну Европейского союза с начала специальной военной операции на Украине. В 2023 году министр посещал Северную Македонию, которая на тот момент была председателем ОБСЕ. В 2022 году Варшава, занимавшая тот же пост, отказала Лаврову в участии в совещании ОБСЕ.

Заседание пройдет в столице Мальты Валлетте 5-6 декабря. Ранее сообщалось, что российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.