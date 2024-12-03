Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте

Российская делегация получила визы для участия в Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) на Мальте. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Дипломат утвердительно ответил на соответсвующий вопрос агентства о выдаче необходимых для участия делегации документов. Заседание пройдент в столице Мальты Валлетте 5-6 декабря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров намерен посетить Мальту в декабре 2024 года — это станет его первым визитом в страну Европейского союза с начала спецоперации на Украине. По ее словам, Лавров примет участие во встрече СМИД ОБСЕ. Дипломат подчеркнула, что страна, которая принимает это мероприятие, обязана обеспечить возможность работы всем странам-членам ОБСЕ.