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16:00, 5 декабря 2024Бывший СССР

Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ

Лавров назвал суверенным решением Армении ее намерение выйти из ОДКБ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее намерение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает РИА Новости.

По словам Лаврова, России не поступало документа о выходе Армении из ОДКБ. Он добавил, что Россия не навязывает Армении членство в организации, но считает, что в интересах безопасности республики использовать его по максимуму. Лавров обратил внимание на то, что Россия и другие члены ОДКБ не предпринимали никаких действий, которые воспринимались бы как закрытие дверей для Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения ОДКБ и Еревана прошли точку невозврата и Армения считает, что находится вне блока. По его словам, теперь возвращение Армении к участию в деятельности в организации становится невозможным.

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