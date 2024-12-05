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14:31, 5 декабря 2024Мир

Лавров уличил ОБСЕ в бесполезности

Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ на заседании организации
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил о бесполезности организации. Его слова приводит ТАСС.

«Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения», — заявил глава МИД.

По словам Лаврова, в политике, осуществляемой в рамках этой организации, «не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности». Глава внешнеполитического ведомства также уличил ОБСЕ в «гробовом молчании» о действиях руководства Украины, притесняющего русский язык в стране.

Ранее Лавров заявил, что реинкарнация холодной войны рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену.

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