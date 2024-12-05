Лидер правящей партии Южной Кореи пообещал предотвратить импичмент Юн Сок Ёля

Лидер правящей партии Южной Кореи обещал не допустить импичмента президенту

Лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун обещал приложить усилия, чтобы не допустить импичмента президенту Юн Сок Ёлю, Об этом сообщило издание «Ёнхап».

«Я как лидер партии приложу усилия для обеспечения того, чтобы это предложение импичмента не было принято, с целью предотвратить ущерб от незапланированного хаоса для общественности и сторонников», — отметил он.

Накануне вечером СМИ сообщили, что правящая в Южной Корее партия «Гражданская сила» приняла решение голосовать против объявления импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Уточнялось, что что оппозиционной Демократической партии страны, имеющей большинство в парламенте республики, для принятия этого законопроекта необходимо, чтобы его поддержали не менее восьми законодателей от правящей партии.

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Так, Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.