Маленьким квартирам предрекли подорожание

Эксперт Лазовский: маленькие квартиры в Подмосковье подорожают

Запрет на строительство малогабаритных квартир в Подмосковье приведет к удорожанию таких квартир на вторичном рынке, поскольку их количество станет ограничено. В остальном существенных изменений цен на рынке жилья в связи с новыми правилами ждать не стоит, рассказал Life основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

Cпрос на подобные студии может начать расти уже в декабре — они привлекут внимание инвесторов, которые захотят приобрести их не на вторичном, а на первичном рынке, отметил эксперт.

Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова напомнила, что в сегменте элитных проектов квартир на 28 метров не предлагается, поэтому изменений там ждать не стоит. В комфорт-классе и бизнес-классе увеличится средняя стоимость лотов за счет увеличения средней площади.

Руководитель департамента маркетинговых исследований «Главстрой регионы» Ксения Гришковец, напротив, уверена, что в ближайшее время микроквартиры в Подмосковье не подорожают. В настоящее время дефицита таких квартир на первичном рынке нет, более того, их достаточно для реализации в течение продолжительного периода. При этом ситуация, по ее прогнозу, может измениться в ближайшие два года.

С января 2025 года запрет на строительство студий и микроквартир площадью менее 28 квадратных вступит в силу в Подмосковье. В столице запрет действует с августа 2024 года.