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11:23, 5 декабря 2024Россия

Мать зараженного ВИЧ в роддоме ребенка высказалась о случившемся

Мать зараженного ВИЧ в Петропавловске-Камчатском ребенка: повреждений не было
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Cryptographer / Shutterstock / Fotodom  

У ребенка, предположительно, зараженного вирусом иммунодефицита (ВИЧ) в роддоме Петропавловска-Камчатского, не было никаких серьезных повреждений или ран, которые могли бы привести к проникновению вируса через кровь. Об этом высказалась мать пострадавшего, ее слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

По словам россиянки, она не хочет заранее обвинять в случившемся специалистов роддома, однако отметила, что в патологическом отделении для новорожденных, где лежал ее ребенок, находились дети с таким же заболеванием.

«Там была молочная комната, молочная кухня, где хранились все принадлежности — бутылочки, соски, смеси, холодильник, в котором хранилось молоко. Мамы могли сцеживать молоко и ставить там на хранение его», — рассказала женщина, и из ее слов следует, что он предполагает заражение ребенка ВИЧ именно через молочную кухню.

Она также отметила, что в окружении семьи нет людей с таким вирусом.

Мать зараженного добавила, что хочет наказать виновных, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Как сообщалось ранее, ВИЧ у пострадавшей обнаружили случайно лишь в возрасте четырех лет, когда отправили в Москву на удаление доброкачественной опухоли,

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