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18:04, 5 декабря 2024Бывший СССР

Мэр Тбилиси назвал цель протестов в Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: целью протестов в Грузии был государственный переворот
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Каха Каладзе

Каха Каладзе. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что целью протестов в республике был государственный переворот. Его слова передает «Sputnik Грузия».

«Все акции были частью сценария, спланированного и осуществленного внешними силами. Целью, очевидно, был государственный переворот», — рассказал Каладзе.

По его словам, в организациях и политических партиях, имеющих отношение к протестам, прошли обыски. В результате было изъято множество коктейлей Молотова, пиротехники и других использовавшихся во время протестов предметов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, утвердив решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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