Мэр Тбилиси назвал цель протестов в Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: целью протестов в Грузии был государственный переворот

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что целью протестов в республике был государственный переворот. Его слова передает «Sputnik Грузия».

«Все акции были частью сценария, спланированного и осуществленного внешними силами. Целью, очевидно, был государственный переворот», — рассказал Каладзе.

По его словам, в организациях и политических партиях, имеющих отношение к протестам, прошли обыски. В результате было изъято множество коктейлей Молотова, пиротехники и других использовавшихся во время протестов предметов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, утвердив решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.