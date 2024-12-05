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11:03, 5 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против грузинских властей

Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, утвердив решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях», — говорится в публикации. Кроме того, Зеленский призвал Европу и США действовать с такой же принципиальностью. По его мнению, нельзя терять Грузию, Молдавию и Украину.

В санкционном списке оказались грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. Помимо этого, ограничения распространяются на основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, нескольких министров и других представителей руководства страны.

Ранее Зеленский заявил, что намерен вмешаться в ситуацию в Грузии. Политик подчеркнул, что Киев готовит санкции против страны. Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины. Она назвала Зеленского «выродком», который решил поиграть в мирового судью.

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