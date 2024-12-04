Захарова назвала Зеленского выродком из-за анонса санкций против Грузии

Захарова назвала Зеленского выродком из-за решения ввести санкции против Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после его слов о решении ввести санкции против Грузии.

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — заявила она.

Ранее Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Украинский лидер заявил, что намерен вмешаться в ситуацию. Политик подчеркнул, что Киев готовит санкции против Грузии.

Акция протеста началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в Европейский союз до 2028 года.