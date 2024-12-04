Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 4 декабря 2024Мир

Захарова назвала Зеленского выродком из-за анонса санкций против Грузии

Захарова назвала Зеленского выродком из-за решения ввести санкции против Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после его слов о решении ввести санкции против Грузии.

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — заявила она.

Ранее Зеленский выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Украинский лидер заявил, что намерен вмешаться в ситуацию. Политик подчеркнул, что Киев готовит санкции против Грузии.

Акция протеста началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в Европейский союз до 2028 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Во Франции потребовали отставки Макрона

      Макрон обратится к нации после отставки его правительства в четверг

      В Киеве демонтировали бюст генерала-партизана Ковпака

      В Италии призвали Зеленского идти на уступки

      В ООН предрекли мобилизацию детей на Украине

      Захарова назвала Зеленского выродком из-за анонса санкций против Грузии

      Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро

      Собянин оценил длительность поездки по ВСМ от Москвы до Петербурга

      Женщина рылась в мусоре и сделала жуткую находку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше