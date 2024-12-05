МИД Украины высказался о компромиссах с Россией по территориям

Глава МИД Украины Сибига: никаких компромиссов с Россией по территориям не будет

Никаких компромиссов с Россией по территориальным уступкам не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, текст выступления опубликован на сайте ведомства.

«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», — высказался глава МИД.

Сибига прокомментировал в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявления о возможных компромиссах с Россией. По его словам, Киеву нужна «геополитическая определенность» по Украине как части евроатлантического сообщества.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о намерении властей Украины объявить о готовности к миру с Россией. Издание сообщило о встрече неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского с избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом.