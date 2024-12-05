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14:22, 5 декабря 2024Путешествия

Миллионы иностранцев устремились в Россию

За 10 месяцев 2024 года Россию посетили 3,5 миллиона иностранных туристов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Миллионы иностранцев устремились с Россию, турпоток из-за рубежа за 10 месяцев 2024 года вырос почти на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает ТАСС.

В общей сложности с января по октябрь Россию посетили 3,5 миллиона туристов из-за границы. По словам главы департамента, страну стали чаще посещать гости из ближневосточных государств, в частности, жители Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. Он подчеркнул, что традиционным партнером России в туристической сфере является Китай.

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«Также хотел отметить Малайзию и Индонезию, рынок Юго-Восточной Азии, — добавил Кондратьев. — Оттуда туристов тоже приезжает больше». Более того, он сообщил, что путешественники приезжают не только в Москву и Санкт-Петербург, но и на Дальний Восток, в Краснодарский и Ставропольский края, с мусульманскими туристами активно работает Татарстан.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились во Вьетнам. С января по октябрь 2024 года турпоток в эту популярную курортную страну Азии увеличился на 81,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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