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12:38, 5 декабря 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинских станций РЭБ «Захист-АФ» в зоне СВО

Минобороны: две станции РЭБ «Захист-АФ» уничтожены в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Две украинские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Захист-АФ» уничтожены в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сводке Минобороны.

Средства РЭБ противника были выведены из строя военнослужащими Западной группировки войск, отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, в ходе боевых действий в зоне ответственности группировки был уничтожен танк Leopard. Суточные потери украинских подразделений составили до 560 человек.

Ранее Минобороны отчиталось о новых попытках украинских войск нанести удары беспилотниками по российской территории. По данным министерства, в ночь на 5 декабря 16 дронов были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями. Все три региона граничат с Украиной.

ЖЗЛ
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