Москвичам сделают коворкинг и библиотеку на вокзале

На Ленинградском вокзале в столице появятся коворкинг и библиотека

На третьем этаже Ленинградского вокзала в Москве появятся библиотека и коворкинг. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что раньше третий этаж был недоступен для пассажиров. После ремонта пространство вокзала будет разделено на несколько функциональных зон: новые залы ожидания, детский клуб, комнату матери и ребенка, современные фудкорты, библиотеку и коворкинг.

«Ремонтные работы на Ленинградском вокзале позволят нам создать совершенно новое пространство, которым смогут с комфортом пользоваться все категории пассажиров», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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