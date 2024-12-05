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16:39, 5 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили о сильном снеге

Синоптик Позднякова: 7 декабря в Москве пройдет сильный снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

7 декабря в Москве пройдет сильный снег. О мощных осадках предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает RT.

C 6 декабря в город вернется облачная погода с небольшими осадками. «Субботний и воскресный дни у нас будут вновь облачными, довольно ветреными и со снегом. Причем в субботу снег местами может достигать категории сильного», — отметила синоптик.

Позднякова добавила, что весь день 7 декабря температура будет держаться на отрицательных отметках. Максимально воздух прогреется до минус 1-3 градусов Цельсия. «В воскресенье ночь будет еще относительно холодной, порядка минус 2-4 градусов, а дневная температура приблизится к отметке 0 градусов Цельсия. Очередной атлантический циклон подсыплет нам снежка и вновь вернет погоду к оттепели», — уточнила метеоролог.

Потепление продолжится и в начале следующей недели, заключила Позднякова.

Ранее синоптик рассказала, что москвичи пережили скудный на солнце ноябрь — оно светило в столице всего 14 часов при норме в 32 часа. При этом за счет сентября, на который пришлось рекордное количество солнца, осень 2024 года стала третьей самой солнечной осенью в текущем столетии.

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