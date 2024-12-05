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12:03, 5 декабря 2024Экономика

Москвичи пережили скудный на солнце ноябрь

Синоптик Позднякова: в ноябре солнце в Москве светило всего 14 часов
Мария Черкасова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ноябре 2024 года солнце в Москве светило всего 14 часов при норме в 32 часа, рассказала в Telegram-канале ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом за счет сентября, на который пришлось рекордное количество солнца, осень 2024 года стала третьей самой солнечной осенью в текущем столетии. Всего за сезон в городе солнце светило 351 час, или 137 процентов от нормы.

При этом самым скудным на солнечные лучи месяцем является декабрь — в этот период в среднем солнце светит всего восемь часов. Самым солнечным в текущем столетии был декабрь 2002 года с количеством часов 51, отметила синоптик. Он же отличился морозами — температура воздуха в этом месяце была на восемь градусов ниже нормы.

В Центральную Россию с утра 5 декабря пришли морозы, а температура достигла нормальных для этого периода значений. В районе столичной метеостанции ВДНХ похолодало до минус 5,9 градуса, на метеостанции Балчуг — до минус 4,2 градуса, а на метеостанции в Тушино — до минус 5,3 градуса.

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