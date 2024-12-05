В Россию пришли морозы

Синоптик Позднякова: в Центральную Россию с утра 5 декабря пришли морозы

В Центральную Россию с утра 5 декабря пришли морозы, сообщила в Telegram-канале ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что ядро холодной погоды располагалось над Карелией, на северо-западе Европейской России. В Петрозаводске при ясном небе к 9:00 утра воздух остыл до минус 12,1 градуса. Днем в среду, 4 декабря, в Воркуте температура воздуха оказалась рекордно высокой (плюс 0,1 градуса), а в ночь на 5 декабря ударил мороз почти до минус 10 градусов.

Первые 10-градусные морозы ударили по Москве и Подмосковье минувшей ночью, 5 декабря. В районе метеостанции ВДНХ похолодало до минус 5,9 градуса, на метеостанции Балчуг — до минус 4,2 градуса, а на метеостанции в Тушино — до минус 5,3 градуса. Погода таким образом вернулась в норму: эти показатели соответствуют климатической норме начала зимы.