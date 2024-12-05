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10:09, 5 декабря 2024Экономика

В Москве ударили первые 10-градусные морозы

Синоптик Тишковец: в Москве ударили первые 10-градусные морозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве и Подмосковье минувшей ночью ударили первые 10-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, зимние морозы обрушились на столичный регион в условиях ясной антициклональной погоды. Он отметил, что в районе метеостанции ВДНХ похолодало до минус 5,9 градуса, на метеостанции Балчуг — до минус 4,2 градуса, а на метеостанции в Тушине — до минус 5,3 градуса. Тишковец подчеркнул, что данные показатели соответствуют климатической норме начала зимы. «Самыми морозными в Подмосковье оказались Волоколамск (минус 9,6), Клин (минус 9,8) и местный полюс холода — Черусти, где минимальная температура составила минус 11,5», — поделился информацией специалист.

Эксперт также сообщил, что следующей ночью холодная погода сохранится. Так, воздух в Московской области охладится до минус 4-9 градусов мороза. Однако период похолоданий будет недолгим — уже к выходным потеплеет до 0 — минус 5 градусов, заключил Тишковец.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве фиксируется довольно существенное уменьшение продолжительности зимнего сезона. Он добавил, что в XXI веке зима уже стала короче примерно на 10–14 дней.

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