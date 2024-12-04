Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:38, 4 декабря 2024Экономика

Синоптик заявил о сокращении зимнего периода в Москве

Синоптик Шувалов: в столице наблюдается уменьшение продолжительности зимы
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В столице наблюдается довольно существенное уменьшение продолжительности зимнего сезона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В XXI веке зима уже стала короче примерно на 10–14 дней, подчеркнул синоптик. В дальнейшем москвичей ждет сокращение периода, когда будет лежать постоянный снежный покров.

Синоптик напомнил, что самый теплый декабрь в столице пришелся на 2006 год. За весь XX век был всего лишь один подобный случай — в декабре 1960 года, когда среднемесячная температура была выше нуля градусов. Все остальные месяцы прошлого века были с отрицательной температурой.

Ранее синоптики предсказали в столице зиму с чередованием оттепелей и заморозков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России во второй половине зимы высота снежного покрова порой будет достигать 30-40 сантиметров, а местами — полуметра. Однако из-за частых периодов потепления сугробы будут постоянно сдуваться, предупредил он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      МВД проверит слова российского губернатора о коррупции в футболе

      Путин заявил о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

      Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше