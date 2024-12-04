Синоптик заявил о сокращении зимнего периода в Москве

Синоптик Шувалов: в столице наблюдается уменьшение продолжительности зимы

В столице наблюдается довольно существенное уменьшение продолжительности зимнего сезона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В XXI веке зима уже стала короче примерно на 10–14 дней, подчеркнул синоптик. В дальнейшем москвичей ждет сокращение периода, когда будет лежать постоянный снежный покров.

Синоптик напомнил, что самый теплый декабрь в столице пришелся на 2006 год. За весь XX век был всего лишь один подобный случай — в декабре 1960 года, когда среднемесячная температура была выше нуля градусов. Все остальные месяцы прошлого века были с отрицательной температурой.

Ранее синоптики предсказали в столице зиму с чередованием оттепелей и заморозков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России во второй половине зимы высота снежного покрова порой будет достигать 30-40 сантиметров, а местами — полуметра. Однако из-за частых периодов потепления сугробы будут постоянно сдуваться, предупредил он.