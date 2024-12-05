Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:10, 5 декабря 2024Из жизни

Мужчина показал девушке трусы и попал в тюрьму

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Японии попал в тюрьму за попытку показать девушке ягодицы. Об этом сообщает Japan Today.

18-летняя жительница города Окаяма подверглась нападению незнакомца 27 ноября. Девушка ехала на эскалаторе в торговом центре, когда стоявший перед ней мужчина неожиданно спустил брюки. Его ягодицы едва прикрывали Т-образные трусы.

Происходящее привлекло внимание охранника ТЦ. Он задержал извращенца и вызвал полицию. Возмутителем спокойствия оказался 44-летний офисный работник.

Материалы по теме:
Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Грудью на защитуЗачем женщины раздевались в защиту своих прав
8 марта 2018
Без одежки встречают Семь локаций, где можно и нужно находиться голым
Без одежки встречаютСемь локаций, где можно и нужно находиться голым
27 апреля 2016

На допросе задержанный частично отрицал вину в непристойном обнажении, так как был в трусах. «Я не собирался показывать ей свой зад. Я хотел, чтобы она оценила мое нижнее белье в форме буквы "Т"», — заявил он.

Хотя формально мужчина был одет, в полиции посчитали, что он все-таки оголил ягодицы, и арестовали его.

Ранее в США священник взял телефон у прихожанина во время церковного собрания и украл голые фотографии его жены. Пастора арестовали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену, которая младше него на 47 лет. Как ему удавалось годами ее скрывать

      Стало известно о планах Запада разделить Украину

      Мужчина показал девушке трусы и попал в тюрьму

      Силуанов высказался о планах по передаче Украине замороженных активов россиян

      Визит Володина в Индию отменили из-за положительного теста на ковид

      Сирии пообещали поддержку в борьбе с террористами

      В Раде назвали диверсантом главу Минобороны Украины

      Маск заявил о минимуме работающих полную неделю госслужащих в США

      Репетиторство в России заменят бесплатными услугами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше