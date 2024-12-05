Мужчина показал девушке трусы и попал в тюрьму

Житель Японии попал в тюрьму за попытку показать девушке ягодицы. Об этом сообщает Japan Today.

18-летняя жительница города Окаяма подверглась нападению незнакомца 27 ноября. Девушка ехала на эскалаторе в торговом центре, когда стоявший перед ней мужчина неожиданно спустил брюки. Его ягодицы едва прикрывали Т-образные трусы.

Происходящее привлекло внимание охранника ТЦ. Он задержал извращенца и вызвал полицию. Возмутителем спокойствия оказался 44-летний офисный работник.

На допросе задержанный частично отрицал вину в непристойном обнажении, так как был в трусах. «Я не собирался показывать ей свой зад. Я хотел, чтобы она оценила мое нижнее белье в форме буквы "Т"», — заявил он.

Хотя формально мужчина был одет, в полиции посчитали, что он все-таки оголил ягодицы, и арестовали его.

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