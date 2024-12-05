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11:04, 5 декабря 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 100 тысяч долларов благодаря забытой в кармане 10-долларовой купюре

В США мужчина выиграл в лотерее 100 тысяч долларов благодаря забытой купюре
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Миссури, США, купил лотерейный билет на забытую в кармане купюру и разбогател на 100 тысяч долларов. Об этом сообщает UPI.

Как рассказывает мужчина, он зашел в магазин на заправочной станции, чтобы оплатить бензин. Вдруг он нащупал в кармане 10 долларов и решил потратить половину из них на бензин, а другую — на участие в лотерее.

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Оказалось, что неделю назад мужчина уже пытался играть в лотерею, но ему не повезло. Обнаружив лишние деньги, он захотел испытать удачу снова и не прогадал. Когда мужчина увидел призовую сумму, тут же позвонил жене. По словам счастливчика, женщина не поверила ему, пока он не приехал с выигрышным билетом домой.

Ранее сообщалось, что женщина из США едва не потеряла выигранные миллионы, потому что забыла о купленном лотерейном билете. Она выиграла миллион долларов, которые запланировала потратить на поездку в Ирландию.

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