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13:09, 5 декабря 2024Бывший СССР

На Украине справедливый мир назвали условием для проведения выборов

Ермак: Украина готова провести выборы после установления справедливого мира
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christinne Muschi / Globallookpress.com

Киев готов провести выборы главы государства после установления справедливого мира. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в интервью изданию Telegraf.

«Президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране», — сказал он.

Ермак подчеркнул, что необходимо, чтобы эти выборы соответствовали соответствующими всем стандартам демократии в мире и «демократический мир» признал их. Он подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать на них.

Ранее стало известно, что глава ОП Ермак встретится со спецпосланником Трампа по Украине. Стороны собираются обсудить будущую политику Трампа в отношении Украины.

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