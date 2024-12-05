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10:56, 5 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о разворовывании конфискованных активов

Депутат Рады Гончаренко заявил о разворовывании конфискованных активов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине разворовывают конфискованные активы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его данным, с февраля 2022 года были конфискованы активы на миллиарды долларов. Их передали в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), добавил он.

«Прямо сейчас миллиарды долларов просто разворовываются так, что вы даже представить себе не можете. От торговых центров до нефтепроводов», — отметил Гончаренко.

Ранее американская компания Sinclair & Wilde обвинила Национальную полицию и Минобороны Украины в коррупции и вымогательстве. Она заключила с оборонным ведомством пять контрактов и предоставила отсрочку платежа по последнему. Однако Минобороны Украины отказалось вносить оплату. Вместо этого в 2023 году несколько человек требовали от Sinclair & Wilde взятки для «гарантии» выплаты оставшихся 14,5 миллиона долларов.

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