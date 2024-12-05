Начальник Генштаба РФ обсудил с американским коллегой конфликт на Украине

Герасимов и Браун по телефону обсудили конфликт на Украине

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов по телефону обсудил с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзом Брауном конфликт на Украине. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на официального представителя КНШ Джерил Дорси.

Отмечается, что разговор состоялся еще 27 ноября. Дорси отметила, что официально о разговоре не сообщалось ранее по запросу Герасимова.

«Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем КНШ. Военачальники обсудили ряд вопросов международной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине», — рассказала Дорси.

По информации ABC, одной из тем диалога между сторонами стал вопрос снижения рисков эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-участниц НАТО обсудили на встрече в Брюсселе, какие потенциальные гарантии безопасности можно предоставить Киеву, чтобы не спровоцировать тем самым РФ.