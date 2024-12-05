В НАТО не захотели провоцировать Россию гарантиями безопасности для Киева

Bloomberg: главы МИД НАТО обсудили гарантии Киеву, «которые не спровоцируют РФ»

Министры иностранных дел стран-участниц НАТО обсудили на встрече в Брюсселе, какие потенциальные гарантии безопасности можно предоставить Киеву, чтобы не спровоцировать тем самым РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.

«Дискуссия включала различные формы гарантий безопасности Украине, которые не провоцировали бы Россию», — указано в статье.

При этом во время пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Марк Рютте прямо призвал «накачивать Украину оружием», чтобы она могла вступить в мирные переговоры с позиции силы. Он также предложил «направить столько оружия, сколько нужно, чтобы переломить нынешнюю тенденцию развития конфликта» (где фронт все время движется на запад, а не на восток). Кроме того, Рютте заявил, что главам МИД нужно «побольше думать, как лучше поддерживать Украину» и «поменьше — о различных мирных сценариях».

При этом генсек НАТО проигнорировал просьбу Украины уточнить возможные сроки вступления в альянс, он лишь рекомендовал киевским властям сделать все, «чтобы на Украине осталось достаточно людей для мобилизации». Аналогичную мысль озвучил в ходе встречи госсекретарь США Энтони Блинкен, призвавший Киев «принять сложное решение о дальнейшей мобилизации».

Ранее политолог Малек Дудаков допустил, что, решая вопрос об урегулировании украинского конфликта избранный президент США Дональд Трамп не станет учитывать позиции Киева и Брюсселя. Вероятнее, он попытается надавить на них и навязать свой вариант завершения противостояния.