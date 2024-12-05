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02:01, 5 декабря 2024Мир

Политолог высказался о способности Трампа надавить на Украину и ЕС

Политолог Дудаков: Трамп надавит на Киев и Брюссель для мира с Россией
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: ALLISON ROBBERT / Pool / Reuters

Решая вопрос об урегулировании украинского конфликта избранный президент США Дональд Трамп не станет учитывать позиции Киева и Брюсселя, но попытается надавить на них и навязать свой вариант завершения противостояния, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

«На самом деле, никакого конкретного плана Трампа по Украине сейчас нет. Широко обсуждается только одна статья его спецпосланника по Украине, которая была написана в частном порядке. В ней говорится о нейтральном статусе Украины, и я допускаю, что американцы, действительно, будут гарантировать нам нейтралитет и невступление Украины в НАТО. Но все же пока говорить о "плане Трампа" преждевременно — надо дождаться его инаугурации», — заметил Дудаков.

Для членов Евросоюза, выступающих в поддержку Украины и за продолжение боевых действий, как отметил политолог, подобный сценарий будущих переговоров является негативным, поскольку они рассчитывали на больший успех Киева в противостоянии.

«Для Трампа же вопрос Украины не является принципиально важным: он постарается разрешить все как можно быстрее и предложит мирный план, который, скорее всего, устроит Россию. Не факт, что договориться удастся быстро, но допускаю, что переговоры начнутся уже ближе к весне. При этом мнения Брюсселя и Киева учитываться не будут: Трамп не рассматривает их как субъектов конфликта. Свой план он будет навязывать коллективному Западу вне зависимости от позиций брюссельской бюрократии или украинских лоббистов», — заключил политолог.

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Ранее издание Reuters сообщило, что Киев, члены Европейского союза (ЕС) и некоторые американские законодатели выступят против предложений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, поскольку возможный план не будет включать вступление республики в НАТО.

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