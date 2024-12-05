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15:47, 5 декабря 2024Путешествия

Названа главная причина роста числа поездок китайцев в Россию

Причиной роста числа поездок китайцев в РФ стало дружелюбное отношение россиян
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Россия вошла в топ-10 популярных у туристов из Китая стран. Об этом заявили эксперты на форуме «Travelhub.Путешествуй!», передает «Интерфакс».

«Это значит, что стратегия продвижения России сработала», — отметила директор Центра развития международного туризма фонда (ЦСР) Юлия Максутова.

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Главной причиной роста числа поездок из этой страны в Россию в 2024 году советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао назвал дружелюбное отношение россиян.

«То есть туристы чувствуют, что в этой стране они желанные гости, это самый главный фактор для них при выборе направления, — добавил он. — А между нашими странами, конечно, хорошие отношения».

Ранее стало известно, что миллионы иностранцев устремились с Россию. Турпоток из-за рубежа за 10 месяцев 2024 года вырос почти на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

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