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09:12, 5 декабря 2024Россия

Названо число готовых вернуться в Россию детей из Сирии

Львова-Белова заявила о готовности 130 детей из Сирии вернуться в Россию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Firas Makdesi / Reuters

В Россию готовы вернуться 130 детей из Сирии, которые имеют здесь родственников. Такое число назвала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ее заявление приводит ТАСС.

Она отметила, что документы на этих несовершеннолетних уже готовы. По ее данным, в России более тысячи запросов от родственников, которые разыскивают своих детей.

«Но каждый приезд сопряжен с определенными рисками для моей команды. И когда нас допускают в лагеря, мы проводим тесты ДНК, чтобы подтвердить родство и гражданство РФ», — пояснила Львова-Белова.

До этого детский омбудсмен рассказала, что находится на связи с коллегой из Узбекистана после скандала с избиением школьника.

Инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. Там учительница была на испытательном сроке в школе и заменяла педагога русского языка.

ЖЗЛ
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