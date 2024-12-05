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00:53, 5 декабря 2024Мир

В Италии назвали побуждающее Зеленского пойти на уступки условие

МИД Италии: Зеленскому придется уступить, если ВС России продолжат наступать
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью телеканалу Rai1 заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, приняв некоторые условия, если наступление российских войск продолжится.

«Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог», — подчеркнул министр иностранных дел страны.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Владимир Зеленский сменил риторику и допустил территориальные уступки для завершения горячей фазы конфликта с Россией из-за усталости украинцев от конфликта.

До этого политик признал, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.

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