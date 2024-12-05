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14:34, 5 декабря 2024Экономика

Названы самые необычные вакансии ноября в России

hh.ru: в ноябре в России искали дегустатора шаурмы и офисного тамаду
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ноябре 2024 года в России искали дегустатора шаурмы, специалиста инсектария и офисного тамаду. Самые необычные вакансии назвали аналитики сервиса hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Работника, который будет пробовать два-три вида шаурмы в день, предоставлять обратную связь и заполнять отчеты, ищет международная сеть ShaurMeals. От соискателя на зарплату в 150 тысяч рублей на руки требуются внимательность к деталям, умение анализировать вкус и текстуру блюд, а также желание развивать культуру стритфуда.

Московский городской центр дезинфекции, лидер в области санитарно-эпидемиологического контроля, ищет специалиста инсектария лаборатории биоконтроля. Тот, кто готов работать в окружении тараканов, клопов, мух, комаров и других культур и поддерживать их самовоспроизводимость и готов учиться, может зарабатывать от 50 тысяч рублей. Компания Селект готова трудоустроить создателя фонограмм, который мог бы воспроизводить музыку и записывать живые гитарные партии. Платить ему готовы также от 50 тысяч рублей на руки.

Компания F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies) ищет специалиста департамента расследований киберпреступлений. Будущий сотрудник будет участвовать в расследованиях киберпреступлений, включая целевые атаки и поиск пропавших детей, собирать и анализировать данные по инцидентам ИБ, а также изучать тренды киберпреступности и систематизировать знания. Уровень дохода готовы обсудить с потенциальным кандидатом.

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Холдинговая компания «Ак Барс» ищет оператора по искусственному осеменению. Сотруднику предстоит проводить подготовку животных и птиц, санобработку и осмотр, подбирать и оттаивать биоматериалы, готовить физрастворы и стерилизовать инструменты, проводить процедуры осеменения, а также вести документацию и соблюдать нормы гигиены и охраны труда. Платить ему готовы 70 до 150 тысяч рублей до вычета налогов.

Компания Quest Timе ищет помощника Гарри Поттера — от него требуется исполнять свою роль согласно сценарию. Работа подходит для активных и творческих людей, которые хотят окунуться в атмосферу волшебства, и готовы получать от 48 тысяч рублей до вычета налогов. Сервис «Котомама» готов трудоустроить няню для животных. За уход за кошками: кормление, смену лотка, игры и предоставление фото или видеоотчетов клиентам, а также базовые ветеринарные назначения (таблетки, уколы) предлагают от 10 до 50 тысяч до вычета налогов.

Группа компаний «АкваБайт» приглашает на работу офисного тамаду. От потенциального работника ждут проведения мероприятий для сотрудников, разработку уникальных сценариев и создания веселых конкурсов. Платить готовы от 20 241 до 99 523 рублей на руки. Тем временем конный клуб FORSIDE ищет коновода, в задачи которого входят чистка и седловка лошадей к тренировкам, уход за амуницией, обеспечение выгула и наблюдение за состоянием животных, а также сопровождение на соревнования в домашнем регионе или за его пределами. Его зарплата составит 70-110 тысяч рублей на руки.

По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной самой дефицитной специальностью в России в ноябре оказался дворник. На одну вакансию приходится меньше одного резюме. При этом в ноябре зарплата дворника выросла на треть, достигнув 35,6 тысячи рублей в месяц. После дворников в рейтинге топ-20 дефицитных специальностей идут токари, сварщики и продавцы-консультанты. За ними следуют специалисты по взысканию задолженности, повара и кондитеры, автослесари и автомеханики, слесари, сантехники и администраторы магазина, врачи и маляры, мерчандайзеры и товароведы.

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