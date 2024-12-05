Объявлен главный цвет 2025 года

Pantone: тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse стал цветом 2025 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте компании.

Так, им стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокко мусс» — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что данный цвет символизирует стремление к комфорту и простым удовольствиям.

«Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный и классический, Pantone 17-1230 Mocha Mousse расширяет наше представление о коричневых оттенках — от скромных и приземленных до амбициозных и роскошных», — отметила директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Главным цветом 2024 года эксперты Pantone избрали персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

