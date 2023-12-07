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17:20, 7 декабря 2023Ценности

Объявлен главный цвет 2024 года

Pantone объявил главным цветом 2024 года персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz

Кадр: Pantone

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2024 года. Соответствующий материал опубликован на сайте компании.

Так, им стал персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz («Персиковый пух», — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что данный цвет символизирует человеческое сострадание и врожденное стремление к близости, а также отражает желание заботиться о себе и других.

«Это бархатистый нежный персиковый тон, чья всеобъемлющая сущность обогащает разум, тело и душу», — указала исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Главным цветом 2023 года Pantone избрал малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном 18-1750 Viva Magenta.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

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      Алина Гостева
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