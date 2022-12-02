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10:16, 2 декабря 2022Ценности

Объявлен главный цвет 2023 года

Главным цветом 2023 года стал Pantone 18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок

Кадр: Pantone

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте компании.

Выяснилось, что цветом года стал Pantone 18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Сотрудники компании разработали новый оттенок, вдохновившись природным красителем под названием кармин. Отмечается, что он производится самками жуков кошенили.

«Viva Magenta помогает укрепить нашу внутреннюю силу и воссоединяет с природой в мире высоких технологий», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

При этом она отметила, что данный цвет является символом бунтарства. «Смелый, остроумный и всеобъемлющий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом», — добавила Эйсман.

Главным цветом 2022 года Pantone избрал Pantone 17-3938 Very Peri — синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

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Мария Винар
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