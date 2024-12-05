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11:24, 5 декабря 2024Россия

Охваченный огнем американский БТР в Курской области сняли на видео

Уничтоженный и загоревшийся БРТ Stryker сняли на видео в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в США:

Уничтоженный американский БТР в Курской области сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах, снятых, предположительно, местным жителем, видно разгоревшийся за деревьями пожар — там стоит подбитый бронетранспортер Stryker производства США.

«Все, [конец] "Страйкеру"», — говорит мужской голос за кадром.

Вооруженные силы Украины начали получать Stryker в ходе специальной военной операции.

Ранее в Курской области сняли на видео уничтоженный британский танк Challenger 2. На ролике демонстрируется лежащая на земле башка — ею танк «метнул» из-за детонации боекомплекта.

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