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12:30, 5 декабря 2024Путешествия

Паника в самолете после взрыва пауэрбанка пассажира попала на видео

Пауэрбанк пассажира Sichuan Airlines взорвался во время полета в Китае
Алина Черненко

Пауэрбанк пассажира авиакомпании Sichuan Airlines взорвался во время полета в Китае. Инцидент попал на видео, которое публикует портал needtoknow.co.uk.

На размещенных в сети кадрах видны пассажиры, в панике вскакивающие со своих мест и выбегающие в проход, и густые клубы дыма, заполнившего салон. Уточняется, что из-за произошедшего лайнер, летевший из Чэнду в Сямынь, был вынужден совершить посадку в Гуйлине.

По данным издания, экипаж и служба безопасности смогли оперативно взять ситуацию под контроль, и никто из пассажиров не пострадал. Самолет благополучно приземлился в Гуйлине, а затем путешественников отправили в точку назначения резервным бортом.

В ноябре телефон пассажирки Southwest Airlines загорелся прямо у нее в руках во время взлета самолета и вызвал панику на борту. Поваливший из гаджета дым быстро заполнил хвостовую часть лайнера, люди начали кричать и толпиться в проходе.

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