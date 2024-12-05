Россиян предупредили об обитающих в подушках опасных микроорганизмах

Биотехнолог Золотарева: в подушках могут обитать опасные микроорганизмы

В подушках могут скапливаться опасные микроорганизмы, которые представляют угрозу для здоровья, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предупредила россиян об опасности обитающих в подушках клещах, грибках и бактериях.

«Подушки — аксессуар, обеспечивающий нам комфортный сон. Но стоит учитывать, что некоторые из них могут нести риски для здоровья человека. Прежде всего потому, что в них могут обитать пылевые клещи — самые распространенные "жители" подушек. Эти микроскопические существа питаются отмершими клетками кожи, которые человек теряет во время сна. Они могут вызывать аллергию у чувствительных людей, провоцировать астму и другие респираторные заболевания. Особенно активно они размножаются в условиях повышенной влажности и тепла, поэтому необходимо регулярно чистить и проветривать подушки», — рассказала Золотарева.

В подушках можно обнаружить различные виды грибков и бактерий. (...) Плесень способна приводить к возникновению аллергических реакций и заболеваний дыхательных путей. Также в подушках встречается и золотистый стафилококк, который может стать причиной кожных инфекций, таких как фурункулы и карбункулы Мария Золотарева старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Чтобы снизить риски, специалист рекомендует выбирать подушки, наполнители которых менее подвержены накоплению микроорганизмов: синтетические материалы, такие как латекс или холлофайбер, по ее словам, обладают антибактериальными свойствами и легче поддаются стирке.

«Однако недостаточная вентиляция и неправильная эксплуатация могут привести к накоплению пота и бактерий на поверхности подушки, вызывая неприятные запахи и возможное раздражение кожи. Недостаточный уход может привести к появлению бактерий, вызывающих раздражение кожи и слизистых оболочек», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Она также подчеркнула, что натуральные наполнители подушек, такие как пух и перо, требуют более тщательного ухода, так как они склонны накапливать влагу, в результате чего создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов. При этом подушки с такими наполнителями, как гречка или бамбук, хорошо вентилируются и сохраняют сухость, однако частицы натуральных волокон могут вызывать раздражения и аллергические реакции, заметила Золотарева. При этом, по ее словам, накапливающиеся в подушке органические остатки способствуют росту микроорганизмов, а пыль, возникающая от разрушения натуральных волокон, становится источником аллергии.

Регулярное обслуживание и уход за подушками, а также их своевременная замена — залог вашего здоровья. Стирайте подушки хотя бы раз в три месяца, используйте защитные чехлы и соблюдайте рекомендации по уходу Мария Золотарева старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Она также призвала обращать внимание на выбор чехлов для подушек. «Лучше выбирать те, которые изготовлены из плотных тканей, таких как тик или сатин, и имеют замки-молнии, предотвращающие проникновение пыли и микроорганизмов внутрь подушки», — заключила специалист.

Ранее доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что некоторые компоненты в составе ополаскивателей для рта могут быть опасными для здоровья.

«Не совсем безопасным компонентом в составе ополаскивателей для рта является триклозан, который активно уничтожает патогены. Однако вместе с патогенными бактериями он уничтожает и полезные микроорганизмы, нарушая естественный микробиом полости рта. Поэтому длительное применение средств с триклозаном может привести к дисбактериозу и снижению местного иммунитета», — объяснил химик.