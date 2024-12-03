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06:18, 3 декабря 2024Забота о себе

Названы опасные компоненты ополаскивателей для рта

Химик Дорохов назвал триклозан и фториды в ополаскивателях для рта вредными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ju Jae-young / Shutterstock / Fotodom

Некоторые компоненты в составе ополаскивателей для рта могут нанести вред, рассказал в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он назвал вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье.

«Не совсем безопасным компонентом в составе ополаскивателей для рта является триклозан, который активно уничтожает патогены. Однако вместе с патогенными бактериями он уничтожает и полезные микроорганизмы, нарушая естественный микробиом полости рта. Поэтому длительное применение средств с триклозаном может привести к дисбактериозу и снижению местного иммунитета», — рассказал он.

Также стоит избегать ополаскивателей, в составе которых есть лаурилсульфат натрия (SLS) — поверхностно-активное вещество, которое очищает и образует пену. Оно может вызывать раздражение и сухость слизистых оболочек, повышать чувствительность зубов и является потенциальным аллергеном

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

По словам специалиста, некоторые компоненты могут не только привести к проблемам в полости рта, но и сказаться на других органах.

«Фториды в составе, хотя и считаются полезными для укрепления зубной эмали, в больших количествах могут быть токсичными. Чрезмерное употребление фтора может вызвать флюороз зубов — состояние, характеризующееся появлением пятен на эмали и повышением ее хрупкости. Кроме того, избыток фтора в организме влияет на работу щитовидной железы и костную ткань. Следует принять во внимание, что обычная водопроводная вода, как правило, содержит достаточное количество фторидов. Поэтому, если вы используете для приготовления пищи и питья воду из-под крана, лучше выбирать ополаскиватели без фтора. А вот если употребляете бутилированную — тогда наоборот фторсодержащие, так как вода в бутылках практически не содержит фтора», — сказал он.

Красители и ароматизаторы искусственного происхождения также могут представлять потенциальную угрозу. Некоторые из них способны вызвать сильные аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и даже влиять на вкусовые рецепторы

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Специалист отметил, что при выборе ополаскивателя для рта необходимо учитывать индивидуальные особенности, а также стоит сходить на прием к стоматологу за рекомендациями.

Ранее врач рассказал об избавляющих от неприятного запаха изо рта продуктах.

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