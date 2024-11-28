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19:34, 28 ноября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали избавляющие от неприятного запаха изо рта продукты

Стоматолог Рузин посоветовал есть цитрусовые и петрушку для свежего дыхания
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KamranAydinov / freepik

Свежесть дыхания можно поддерживать не только чисткой зубов, но и с помощью правильного питания, рассказал стоматолог Иван Рузин. В беседе с Life.ru врач посоветовал россиянам продукты, которые борются с неприятным запахом изо рта.

Рузин объяснил, что для свежего дыхания полезны свежие овощи, фрукты и зелень. По словам врача, они очищают зубы, удаляя остатки пищи. Кроме того, к примеру, яблоки содержат антиоксиданты, которые подавляют рост бактерий. Похожими свойствами обладают петрушка, мята, базилик и имбирь.

Он добавил, что бороться с неприятным запахом изо рта помогают цитрусовые: они способствуют выработке слюны, а содержащийся в них витамин С укрепляет десны и обладает противомикробными свойствами. Для свежего дыхания Рузин также посоветовал пить зеленый чай: этот напиток богат полифенолами, помогающими бороться с бактериями.

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«Важно помнить, что неприятный запах изо рта может быть вызван заболеваниями зубов, десен, желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей», — отметил стоматолог. Он также призвал обращаться к врачу, если неприятный запах изо рта держится долгое время.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что неприятный запах изо рта может появляться при серьезных болезнях. Так, по ее словам, он может возникать при раке и диабете.

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