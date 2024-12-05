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04:15, 5 декабря 2024Экономика

План выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили

Минпромторг сократил план выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 в 1,5 раза
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Минпромторг России сократил количество авиамоторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят до 2026 года. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, авиапроизводители получат только 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития авиаотрасли до 2030 года. Так, планы на производство до 2026 года сократились в 1,5 раза.

Уточняется, что в следующем году в планах собрать 24 мотора (шесть из них — ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90), а ‎в 2026 году — 104 двигателя (28 ПД-14, 32 ПС-90 и 44 ПД-8).

Ранее сообщалось, что полеты новейшего российского лайнера МС-21 в полностью импортозамещенном облике начнутся в конце марта или начале апреля. Отмечалось, что российский двигатель ПД-14 сертифицирован, хотя все разрешения разработка получила несколько лет назад.

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