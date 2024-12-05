Военнопленный Назаренко: думал о самоубийстве после прибытия в Курскую область

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Назаренко рассказал, что думал о самоубийстве, как только прибыл в Курскую область. Его слова передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По его пленного, украинские подразделения частями перевозили из Сумской области ближе к курскому направлению. Во время движения их машина попала под обстрел FPV-дронов, а после под минометный обстрел.

Назаренко признался, что в этот момент к нему начала закрадываться мысль о самоубийстве, но он отогнал ее и решил сдаваться в плен. Он также добавил, что в плену его содержат лучше, чем он ожидал: ему выдали воду, еду, сигареты и оказали медицинскую помощь.

Ранее пленный ВСУ Владимир Кит рассказал, что на его глазах четыре из 17 человек дезертировали с поля боя. По его словам, дезертирство в рядах украинской армии повсеместное явление.