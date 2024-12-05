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05:47, 5 декабря 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о дезертирстве ВСУ

Кит: почти четверть взвода ВСУ дезертировала с поля боя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Четыре из 17 человек дезертировали с поля боя. О бегстве почти четверти взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал пленный Владимир Кит в беседе с РИА Новости.

«По-разному сбегали, один сбежал, потому что не давали — как бы он хотел в отпуск пойти. Второй просто сам ушел, третий — как бы его контузило, тоже сбежал сам», — рассказал пленный.

По его словам, дезертирство в рядах ВСУ является повсеместным явлением.

Ранее украинский пленный боец Василий Машико рассказал о насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины. По словам мужчины, военкомы отловили его на улице и отвезли в ТЦК.

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