Кит: почти четверть взвода ВСУ дезертировала с поля боя

Четыре из 17 человек дезертировали с поля боя. О бегстве почти четверти взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал пленный Владимир Кит в беседе с РИА Новости.

«По-разному сбегали, один сбежал, потому что не давали — как бы он хотел в отпуск пойти. Второй просто сам ушел, третий — как бы его контузило, тоже сбежал сам», — рассказал пленный.

По его словам, дезертирство в рядах ВСУ является повсеместным явлением.

Ранее украинский пленный боец Василий Машико рассказал о насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины. По словам мужчины, военкомы отловили его на улице и отвезли в ТЦК.