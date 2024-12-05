Подозреваемого в покушении на убийство мигранта задержали в аэропорту при попытке скрыться

В Пулково полиция задержала узбека, подозреваемого в покушении на убийство

В аэропорту Пулково полиция задержала гражданина Узбекистана, подозреваемого в покушении на убийство коллеги по стройки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины пытался покинуть Россию. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статьям 30, 105 УК РФ, а также направлено в суд ходатайство об аресте.

По версии следствия, утром 4 декабря в строящемся доме на Октябрьской набережной Петербурга произошел конфликт между рабочими. Во время этой ссоры злоумышленник достал нож и не менее двух раз ударил им пострадавшего. После этого мигрант скрылся с места преступления, а раненого госпитализировали.

Ранее в Калуге 15-летний подросток-мигрант избил одноклассника из-за места за партой.