Подозреваемого в расправе над двумя пожилыми россиянами в Сарове задержали

Следователи задержали подозреваемого в расправе над двумя пожилыми людьми, тела которых были обнаружены в одной из квартир в городе Сарове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.
Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Его проверяют на причастность к совершению преступления.
77-летнюю женщину с отчлененной головой и 78-летнего мужчину с ножевыми ранениями нашли в среду, 4 декабря, в доме по проспекту Ленина. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.