Подозреваемого в расправе над двумя пожилыми россиянами в Сарове задержали

СК: по подозрению в убийстве пенсионеров в Сарове задержали 29-летнего мужчину

Двух пенсионеров с ножевыми ранениями и без признаков жизни нашли в российском регионе

Начало событий в новости Двух пенсионеров с ножевыми ранениями и без признаков жизни нашли в российском регионе

Следователи задержали подозреваемого в расправе над двумя пожилыми людьми, тела которых были обнаружены в одной из квартир в городе Сарове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Его проверяют на причастность к совершению преступления.

77-летнюю женщину с отчлененной головой и 78-летнего мужчину с ножевыми ранениями нашли в среду, 4 декабря, в доме по проспекту Ленина. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

