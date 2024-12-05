Двух пенсионеров с ножевыми ранениями и без признаков жизни нашли в российском регионе

СК: в Сарове обнаружили тела двух пенсионеров с ножевыми ранениями и без головы

Двух пенсионеров без признаков жизни и с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир в городе Сарове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

По данным СК, 77-летнюю женщину с отчлененной головой и 78-летнего мужчину с ножевыми ранениями нашли в среду, 4 декабря, в доме по проспекту Ленина. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Причастные к совершению преступления устанавливаются.

Ранее мужчину и женщину без признаков жизни и с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир Екатеринбурга.